В Госдуме предложили упростить получение звания «Ветеран труда»

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо главе Минпромторга Антону Алиханову. В нем он попросил упростить получение звания «Ветеран труда» для работников отраслей промышленности, передает «РИА Новости».

Чтобы повысить эффективность процедуры получения звания «Ветеран труда», можно упростить правила вручения ведомственных наград, позволяющих получить этот статус, заявил председатель партии. По его словам, сейчас из-за обилия бюрократических процедур многие работники промышленного сектора сталкиваются с искусственными преградами на пути к получению звания.

Процедура получения статуса «Ветерана труда» в Минпромторге сложнее, чем в других ведомствах, таких как Минпросвещения, Минтруда или Минкультуры, подчеркнул господин Миронов.