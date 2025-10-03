Участники конфликта на парковке заведения общепита в Волжском задержаны

Волгоградские оперативники задержали участников конфликта, который произошел 27 сентября этого года на парковке ресторана быстрого питания в Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По факту произошедшего на парковке ранее возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Конфликт возник из-за не предоставления преимущества при движении автомобилей.

У одного из задержанных изъяли травматический пистолет, охотничье ружье и охолощенный пистолет. Предположительно, он стрелял во время конфликта. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Павел Фролов