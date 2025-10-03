ГАТИ выдала ордер на реставрацию фасада и ограды Музея политической истории РФ

Фасад и ограду одного из зданий Музея политической истории России отреставрируют. Соответствующий ордер для обеспечения работ 2 октября выдала Государственная административно-техническая инспекция.

Здание в стиле модерн на Каменноостровском проспекте было построено в конце XIX века. Особняк некогда принадлежал прима-балерине Матильде Кшесинской и лесопромышленнику Василию Бранту.

После Февральской революции 1917 года здание стало штаб-квартирой большевиков, с балкона особняка выступал Владимир Ленин. В 1930-е годы роскошные апартаменты занял Институт болезней органов пищеварения.

В декабре 1955 года комплекс зданий передали Музею революции, в 1991 году он получил свое современное название.

Андрей Маркелов