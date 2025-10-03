Спрос на поезда Москва — Ростов вырос в четыре раза в 2025 году

Популярность железнодорожных поездок в России выросла в 2,2 раза в сентябре 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, лидером роста стал маршрут Москва — Нижний Новгород: интерес к нему вырос в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Направление Москва — Ростов показало увеличение спроса более чем в четыре раза.

«Популярность железнодорожного сообщения между столицей и Санкт-Петербургом выросла более чем вдвое»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко