В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА
Глава Новороссийска Андрей Кравченко объявил в своем Telegram-канале об угрозе атаки беспилотников. Местных жителей и гостей города-героя призвали укрываться в помещениях без окон, выходящих на море, избегая автомобилей и стен многоквартирных домов.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Городские власти дали жителям и гостям инструкции по поведению при опасности. При включении сирен сигнала «Внимание всем» находящимся дома рекомендовано не подходить к окнам. Укрыться необходимо в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами: коридоре, ванной, туалете или кладовой.
Тем, кто находится на улице, следует укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе либо парковке.
Власти предупредили, что нельзя использовать для укрытия автомобиль и прятаться под стенами многоквартирных домов.
«Сохраняйте спокойствие и ждите отмены сигнала. Его отменят сразу, как только обстановка станет безопасной»,— говорится в обращении к жителям города-героя.
UPD: В 05:50 мск в Новороссийске отменили сигнал атаки БПЛА.