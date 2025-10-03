В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

Глава Новороссийска Андрей Кравченко объявил в своем Telegram-канале об угрозе атаки беспилотников. Местных жителей и гостей города-героя призвали укрываться в помещениях без окон, выходящих на море, избегая автомобилей и стен многоквартирных домов.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Городские власти дали жителям и гостям инструкции по поведению при опасности. При включении сирен сигнала «Внимание всем» находящимся дома рекомендовано не подходить к окнам. Укрыться необходимо в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами: коридоре, ванной, туалете или кладовой.

Тем, кто находится на улице, следует укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе либо парковке.

Власти предупредили, что нельзя использовать для укрытия автомобиль и прятаться под стенами многоквартирных домов.

«Сохраняйте спокойствие и ждите отмены сигнала. Его отменят сразу, как только обстановка станет безопасной»,— говорится в обращении к жителям города-героя.

UPD: В 05:50 мск в Новороссийске отменили сигнал атаки БПЛА.

Мария Удовик