Землетрясение интенсивностью три балла ощутили жители Туапсинского района

В Туапсинском районе Краснодарского края 2 октября зафиксировали землетрясение магнитудой 2,8 с эпицентром на глубине 2 км. Подземные толчки произошли в 17:02 по московскому времени, сообщил Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края в своем Telegram-канале. Интенсивность составила три балла.

Фото: t.me / tcmp_chs_kk Фото: t.me / tcmp_chs_kk

Месяцем ранее, 9 сентября, на Кубани уже регистрировали сейсмическое событие магнитудой 4,6. Оно также произошло в Туапсинском районе в 34 км от города. Жители Туапсе ощутили толчки интенсивностью 3-4 балла, а в Апшеронске, поселке Нефтегорск и Майкопе — три балла.

Подземные толчки такой магнитуды считаются незначительными и, по словам руководителя сейсмостанции Сочи Елены Карпович, не представляют серьезной угрозы для людей и инфраструктуры.

Специалист отмечает, что современная наука не может точно предсказать время, место и силу землетрясений. Можно лишь определить сейсмоактивные зоны, где вероятность подземных толчков выше.

В тот же день сентября произошло землетрясение у берегов Греции. Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Эгейском море зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2. Очаг находился на глубине 10 км, в 37 км к северо-востоку от Афин и в 14 км от города Неа-Макри. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Мария Удовик