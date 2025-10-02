Главные новости за 2 октября. Новороссийск

Жители Новороссийска сообщают о резком снижении уровня воды в озере Абрау. Вода обнажила берега, на ряде участков просматривается дно.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Краснодарского краевого суда, который в августе 2024 года обязал предпринимателя Каро Сипки снести объекты рекреационного комплекса «Можжевеловая роща» в Кабардинке. Дело направлено на новое рассмотрение.

На первом заседании Думы города-героя Новороссийска VIII созыва депутаты избрали нового председателя — Андрея Антонова. В ходе тайного голосования он получил поддержку большинства парламентариев.

В Анапе завершен основной этап демонтажа защитного вала, возведенного зимой 2025 года для предотвращения новых выбросов нефтепродуктов на пляжи. Вдоль береговой линии разобрали 16,84 км сооружений.

В Анапе памятником природы стал «Бужоркий лес». Всего на Кубани создано девять новых особо охраняемых природных территорий регионального значения общей площадью более 2370 гектаров.

Геленджик занял первое место в рейтинге экологически благоприятных направлений для осеннего отдыха, составленном одним из сервисов бронирования жилья. Осенью туристы предпочитают направления с мягким климатом, чистым воздухом и отсутствием крупных промышленных объектов.

В акватории морского порта Новороссийск 3 октября с 10:00 до 13:00 пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. На время учений введут ограничения на движение маломерных судов и любых плавсредств, включая прогулочные и спортивные, а также использование надувных лодок, гидроциклов, виндсерфов, SUP-досок и аналогичных средств.