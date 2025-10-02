Главные новости за 2 октября. Сочи

Центральный районный суд Сочи арестовал блогера на восемь суток за навязчивое приставание к девушке на улице, которое он сам снял на видео и опубликовал в соцсетях.

Депутаты городского собрания Сочи единогласно утвердили увеличение расходной части бюджета этого года на 685 млн руб. Средства будут направлены на проекты в сферах образования, культуры и дорожной инфраструктуры.

В Сочи полиция задержала 22-летнего приезжего, который напал с ножом на прохожего на улице Островского и похитил у него сумку с документами. Задержанному грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Футбольный клуб «Сочи» в рамках пятого тура Пути РПЛ Кубка России уступил в серии пенальти в Самаре местным «Крыльям Советов». В этом сезоне пути соперников уже пересекались в розыгрыше Кубка России.

Замоскворецкий суд Москвы отклонил требования Янины Копайгородской, жены бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского, обязать МВД и Минфин погасить проценты по кредиту на 98 млн руб., заблокированному из-за ареста ее счетов.

Горный курорт «Роза Хутор» представит на Международном туристическом форуме Travel Hub «Содружество» в Махачкале проект межгосударственного горного туристического маршрута, объединяющего популярные направления стран СНГ. Мероприятие пройдет с 1 по 3 октября.

Президент Владимир Путин примет участие в пленарной сессии ХХII заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября в Сочи. В мероприятии выступают эксперты из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.