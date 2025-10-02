Путин рассказал о мировом большинстве и решении конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба рассказал про феномен мирового большинства: отказ от блоковой философии, от моделей, где есть «старшие» и «младшие» партнеры, возможность сочетать интересы всех стран.

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ



Конфликт на Украине можно было бы избежать, если бы ее не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках, сказал Владимир Путин. Для западных стран Украина — это карта в их собственной игре, это повод решить свои задачи, расширить зону контроля, сказал глава государства.

Как бы решалась ситуация на Украине, если бы были созданы разные плюса, задался вопросом Владимир Путин. По его словам, если бы были разные полюса, каждый из них принял бы на себя часть ответственности, исходя из своих интересов. Коллективное решение было бы гораздо более ответственным, взвешенным, добавил президент.

Страны мирового большинства, сказал Владимир Путин, стараются найти выход из конфликта на Украине. Среди таких стран он, в частности, назвал Италию, Индию, Бразилию, Белоруссию, КНДР, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Венгрию, Сербию, Словакию. Президент поблагодарил руководства названных стран за попытки помочь в решении конфликта на Украине.