Полиция проводит проверку по ДТП в Волгограде с погибшим пешеходом

В Ворошиловском районе Волгограда в ДТП погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 14:45 сегодня, 2 октября, напротив дома № 26А по ул. Острогожская. Там водитель «МАНа» сбил пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате аварии пешеход погиб на месте. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов