В Краснодарском крае 3 октября ожидается переменная облачность и туман
На Кубани 3 октября прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается, утром местами возможен туман, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
Ветер восточной четверти 4–9 м/с, местами порывы достигают 12–14 м/с; днем и вечером в отдельных районах возможны порывы до 15–18 м/с. Температура воздуха повысится до +17°…+22°. В горах днем ожидается +10°…+15°.
На Черноморском побережье небольшая облачность, осадков нет. Ветер восточный, юго-восточный 6–11 м/с, местами порывы 15–20 м/с. Воздух прогреется до +20°…+25°.
В Краснодаре прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 4–9 м/с, днем и вечером порывы 12–14 м/с. Днем потеплеет до +20°…+22°.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что засушливый период в Краснодарском крае завершится с приходом циклона в начале следующей недели, который принесет до трети месячной нормы осадков и понизит температуру с +30 до +20…+25°C.