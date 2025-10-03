В Краснодарском крае 3 октября ожидается переменная облачность и туман

На Кубани 3 октября прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается, утром местами возможен туман, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Ветер восточной четверти 4–9 м/с, местами порывы достигают 12–14 м/с; днем и вечером в отдельных районах возможны порывы до 15–18 м/с. Температура воздуха повысится до +17°…+22°. В горах днем ожидается +10°…+15°.

На Черноморском побережье небольшая облачность, осадков нет. Ветер восточный, юго-восточный 6–11 м/с, местами порывы 15–20 м/с. Воздух прогреется до +20°…+25°.

В Краснодаре прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 4–9 м/с, днем и вечером порывы 12–14 м/с. Днем потеплеет до +20°…+22°.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что засушливый период в Краснодарском крае завершится с приходом циклона в начале следующей недели, который принесет до трети месячной нормы осадков и понизит температуру с +30 до +20…+25°C.

Анна Гречко