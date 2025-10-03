Автопарк Краснодара помолодел: китайские и российские машины подешевели

Эксперты «Авто.ру Бизнес» проанализировали рынок подержанных автомобилей в Краснодарском крае за 2025 год. В регионе средний возраст автомобилей снизился, российские и китайские машины с пробегом подешевели, тогда как европейские, японские и корейские модели прибавили в стоимости, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса.

По данным исследования, самые свежие автомобили у дилеров, средние по возрасту — у профессиональных перекупщиков, самые старые — у частных продавцов. В китайском сегменте средний возраст машин от «частников» составил 5,8 г., у перекупщиков — 3,4 г., у дилеров — 2,7 г.

Российские машины от частников остаются старше всего — 17,2 г., у профпродавцов — 15,7 г., у дилеров — 5,4 г. Европейские авто «помолодели» у перекупщиков с 12,3 г. до 9,7 г.; у дилеров — 8,9 г., у частников — 14,4 г.

Пробег в среднем наиболее высокий у частников и минимальный у дилеров. Китайские автомобили у посредников проезжают около 37 тыс. км, у профпродавцов — 36 тыс. км, у частников — 74 тыс. км. Российские машины: 168 тыс. км у частников, 155 тыс. км у перекупщиков, 80 тыс. км у дилеров. В европейском сегменте частники лидируют по пробегу — 193 тыс. км, профпродавцы снизили до 127 тыс. км, дилеры — 126 тыс. км.

Цены напрямую зависят от возраста и пробега. Китайские машины от дилеров подешевели на 0,99 млн руб.— до 2,27 млн руб.; у частников выросли на 0,06 млн руб.— до 1,94 млн руб.; у профпродавцов снизились на 0,95 млн руб.— до 2,52 млн руб.

Российские машины подешевели умеренно: дилерские — на 0,03 млн руб., до 0,93 млн руб.; у частников — на 0,04 млн руб., до 0,39 млн руб.; у профпродавцов — рост на 0,04 млн руб., до 0,44 млн руб. Европейские, японские и корейские модели у дилеров подорожали на 0,41 млн руб.— до 3,03 млн руб.; у частников подешевели на 0,12 млн руб.— до 1,47 млн руб.; у профпродавцов — рост на 0,45 млн руб.— до 3,01 млн руб.

Руководитель службы регионального развития «Авто.ру» Михаил Захаренко отметил, что более молодой автопарк Краснодара объясняется широким доступом к качественным машинам и благоприятными условиями эксплуатации в южном регионе.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в августе 2025 года стоимость подержанных автомобилей в Краснодарском крае составила 919 тыс. руб., это на 6,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Анна Гречко