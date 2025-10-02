Песков отметил усилия США в урегулировании конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что оценки властей России исходят из сохранения политической воли в США вывести конфликт на Украине в политико-дипломатическое русло.

«Заявления могут носить разный характер, но в любом случае мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю дальше … вывести действия в русло все-таки политико-дипломатическое»,— сказал Дмитрий Песков журналистам (цитата по ТАСС).

По словам пресс-секретаря, урегулированию конфликта между Россией и Украиной мешает Европа. «Миротворческие усилия президента США фактически разбиваются о скалу европейского милитаризма»,— добавил он.

29 сентября спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары американским дальнобойным оружием по территории России. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники также писала, что Вашингтон готов предоставить Киеву разведданные для ракетных ударов по российской энергетической инфраструктуре.