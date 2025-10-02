Песков назвал ситуацию в Республике Сербской очень напряженной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал обстановку в Республике Сербской как очень напряженную и призвал вернуться к принципам Дейтонского соглашения. Об этом он заявил журналистам 2 октября в Сочи на полях заседания Международного дискуссионного клуба Валдай в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Представитель Кремля отметил, что ситуация в Боснии и Герцеговине по-прежнему очень напряженная, особенно в Республике Сербской. Он подчеркнул, что необходимо вернуться к основам и духу Дейтонских соглашений и что Россия будет использовать свое председательство для обеспечения этого.

Республика Сербская является одним из двух регионов Боснии и Герцеговины.

Мария Удовик