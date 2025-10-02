Кремль ответит на поставку США крылатых ракет Tomahawk Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная передача Киеву американских крылатых ракет Tomahawk приведет к серьезному витку напряженности и потребует адекватного ответа со стороны Москвы. Об этом он сообщил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, пишет ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что на этой неделе американские чиновники говорили о возможности поставки ракет и допускали возможность ударов по территории России. Он подчеркнул, что это достаточно опасный сигнал, который не остался незамеченным в Москве. Если это произойдет, то возникнет новая серьезная напряженность, на которую Россия должна будет адекватно ответить.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американская администрация обсуждает передачу крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО, чтобы они могли отправить их в Киев. Окончательное решение по этому вопросу примет президент США Дональд Трамп.

