Белый дом не стал комментировать возможную передачу разведданных Украине

Пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт отказалась комментировать публикацию The Wall Street Journal (WSJ), в которой газета со ссылкой на источники писала о готовности Вашингтона предоставлять Киеву разведданные.

«Мы не комментируем (сообщения о.— "Ъ") секретных разведданных, мы просто не делаем этого публично»,— сказала Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

Как добавила пресс-секретарь, позиция президента США Дональда Трампа по поводу поставки оружия Украине остается неизменной. Она пояснила, что Соединенные Штаты продолжат продавать вооружение союзникам, которые будут передавать его украинской стороне.

Как писала WSJ, Вашингтон готов предоставить Киеву данные разведки, которые украинская армия сможет использовать для ракетных ударов по российской энергетической инфраструктуре. По информации газеты, США обратились к союзникам с просьбой также предоставить Украине разведданные.

