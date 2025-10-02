Геленджик возглавил рейтинг самых экологичных городов для осеннего отдыха
Геленджик занял первое место в рейтинге экологически благоприятных направлений для осеннего отдыха, составленном одним из сервисов бронирования жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Исследователи опирались на данные открытых экологических рейтингов, а также индекс популярности курортов. Средняя продолжительность отдыха, по сведениям сервиса, составляет 7 дней»,— уточнили в пресс-службе администрации.
Эксперты отмечают, что осенью туристы предпочитают направления с мягким климатом, чистым воздухом и отсутствием крупных промышленных объектов. В Геленджике эти условия сочетаются с возможностью длительных прогулок у моря и отдыха на природе.