Геленджик возглавил рейтинг самых экологичных городов для осеннего отдыха

Геленджик занял первое место в рейтинге экологически благоприятных направлений для осеннего отдыха, составленном одним из сервисов бронирования жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Исследователи опирались на данные открытых экологических рейтингов, а также индекс популярности курортов. Средняя продолжительность отдыха, по сведениям сервиса, составляет 7 дней»,— уточнили в пресс-службе администрации.

Эксперты отмечают, что осенью туристы предпочитают направления с мягким климатом, чистым воздухом и отсутствием крупных промышленных объектов. В Геленджике эти условия сочетаются с возможностью длительных прогулок у моря и отдыха на природе.

Екатерина Голубева