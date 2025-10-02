Путин выступит на Валдае с речью о международной обстановке

Владимир Путин посвятит выступление на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай анализу современной международной обстановки и ее причин. Об этом 2 октября в Сочи сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Песков предложил дождаться выступления президента, отметив, что он, вероятно, обсудит текущую ситуацию и причины, приведшие к ней, а также возможные пути ее развития. Представитель Кремля добавил, что Валдай является международной площадкой, и обсуждение мировой повестки без учета России невозможно. В завершение Песков выразил ожидание интересного и глубокого выступления президента, возможно, с элементами дискуссии.

Мария Удовик