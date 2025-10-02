Юлия Паршута, «Хор Гор» и «Апостол»

В первые выходные октября Новороссийск предлагает своим жителям и гостям города насыщенную культурную программу: концерты, спектакли и кино на любой вкус. Любители классики смогут погрузиться в мир Александра Пушкина, поклонники драматических историй — увидеть военную драму на основе реальных событий, а любители приключений и фантастики — насладиться культовыми и семейными фильмами.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Где послушать музыку

4 октября на Черноморской винной неделе выступит Юля Паршута. Сольное выступление певицы начнется в 20:00 на Площади Александра II в Центре винного туризма Абрау-Дюрсо. Исполнительница представит свои лучшие композиции.

Вход свободный (16+)

4 октября в 17:00 жителей и гостей Новороссийска приглашают в парк имени Ленина на песенный ивент. Проект «Хор Гор» объединяет любителей петь хором. Собравшиеся будут петь вместе любимые хиты.

Вход свободный (16+)

Что посмотреть в театре

4 октября в Городском дворце культуры «Живой театр» представят спектакль по повести Александра Пушкина «Пиковая дама». Режиссер Роман Пожидаев трактует классическое произведение как мистическую историю возмездия, где азарт и стремление к «красивой жизни» оборачиваются расплатой. Зрителей ждет драматическая история Германна, графини и Лизы, представленная через музыку, авторскую хореографию, яркие костюмы и минималистичную сценографию.

Стоимость билета — 600 руб. (12+)

4 октября пройдет аудиоспектакль-прогулка «Городские истории», соединяющее факты, музыку и театральное повествование. В течение часа зрители становятся свидетелями и участниками прошлого города, встречаясь с 12 героями, которые рассказывают свои истории. Формат рассчитан на семейное посещение: необычная подача исторических событий, нестандартный маршрут и использование наушников создают эффект полного погружения и оставляют пространство для обсуждений после спектакля

Стоимость билета — от 600 руб. (6+)

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах Новороссийска идет показ военной драмы «Август», снятой по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Сюжет переносит зрителей в август 1944 года, в глухие леса Западной Белоруссии. Советские войска переходят государственную границу, война разворачивается вспять. Но на освобожденной территории все еще действуют диверсионные группы противника. Их цель — ударить в спину наступающей армии. Остановить врага могут только офицеры контрразведки СМЕРШ. Фильм обещает не только динамичное действие, но и атмосферу подлинного фронтового напряжения, основанного на реальных фактах.

Стоимость билета — от 220 руб. (16+)

Жители смогут увидеть на большом экране культовый приключенческий фильм «Горец», рассказывающий о многовековой войне между бессмертными, которых можно убить лишь обезглавливанием. История начинается в 1536 году в Шотландии, когда воин Коннор Маклауд, смертельно раненный в битве, чудесным образом воскресает. Его родной клан отвергает его, но наставником героя становится испанский дворянин, открывающий тайну бессмертных. Фильм, ставший классикой жанра, вновь выходит в прокат — это шанс увидеть легендарную историю на большом экране.

Стоимость билета — от 630 руб. (18+)

В кинотеатрах Новороссийска стартует семейный фильм «(Не) искусственный интеллект». Главный герой — 17-летний студент Женя, который случайно оказывается внутри экспериментального робота «Апостол» (A.P.O100L), обладающего собственной волей. Робот решает сбежать из лаборатории, а Жене предстоит найти с ним общий язык, пережить забавные и захватывающие приключения, а также понять, что дружба возможна даже с машиной. Фильм рекомендуется для семейного просмотра и уже доступен в кинотеатрах Новороссийска.

Стоимость билета — от 220 руб. (6+)

