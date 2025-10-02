Макрон призвал Европу задерживать танкеры «теневого флота» России

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны Европы усилить давление на российский «теневой флот». Он предлагает останавливать танкеры, которые Россия якобы использует для обхода санкций на поставки нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Leonhard Foeger / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«Крайне важно усилить давление на теневой флот, поскольку это, очевидно, сократит возможности финансирования этих военных действий. <...> Вы разрушаете бизнес-модель, когда задерживаете эти суда даже на несколько дней или недель, вынуждая их перестраиваться»,— сказал господин Макрон на встрече лидеров Евросоюза в Дании (цитата по AFP).

1 октября Франция арестовала танкер Boracay, который, как пишет The Guardian, входит в российский «теневой флот». Boracay шел под флагом Бенина с грузом нефти из России в Индию.