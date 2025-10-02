Песков: поставки Украине Tomahawk потребуют адекватного ответа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль обращает внимание на заявления американских официальных лиц о возможных поставках Украине крылатых ракет Tomahawk. По его словам, это стало бы причиной серьезного витка напряженности, который «потребует адекватного ответа с российской стороны».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это достаточно опасный симптом, и он не может не быть замеченным в Москве. Мы его заметили»,— сказал Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. «Никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет. Ни одно оружие не может кардинально поменять ход течения событий»,— добавил представитель Кремля.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что передача Украине ракет Tomahawk через страны НАТО обсуждается, окончательное решение примет Дональд Трамп. Дальность полета этих ракет — свыше 2 тыс. км, а у некоторых модификаций — до 5,5 тыс. км.

