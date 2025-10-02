Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков: Украина не хочет продолжения переговоров

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в переговорах с Украиной возникла пауза, а горизонт продолжения диалога останется неясным. По его словам, нежелание украинской стороны договариваться не добавляет стабильности ситуации.

«Достаточно абстрактная позиция киевского режима. Они не хотят продолжения переговоров, они не хотят о чем-то пытаться договариваться. Все это, конечно, не добавляет предсказуемости и стабильности»,— сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину.

После возобновления прямых переговоров Россия и Украина провели три встречи в Стамбуле. Последний раз делегации встречались 23 июля. В основном стороны достигли договоренностей по обмену военнопленными. Российская сторона предлагала создать рабочие группы, которые будут взаимодействовать в онлайн-режиме. Как сообщил Кремль, Украина не согласилась на такой формат. При этом в конце августа сообщалось, что главы делегаций — помощник президента РФ Владимир Мединский и секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров — продолжают контакты.

Лусине Баласян

