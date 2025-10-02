В Новороссийске избран председатель городской Думы VIII созыва

На первом заседании Думы города-героя Новороссийска VIII созыва депутаты избрали нового председателя — Андрея Антонова. Об этом сообщает газета «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Андрей Антонов стал единственной предложенной кандидатурой. В ходе тайного голосования он получил поддержку большинства парламентариев.

Господин Антонов родился в 1966 году в Махачкале. Окончил Дагестанский политехнический институт, затем Таганрогский радиотехнический университет.

В начале карьеры работал в институте физики Дагестанского филиала Академии наук СССР. Продолжил работу в военно-промышленном комплексе Минобороны СССР на Махачкалинском приборостроительном заводе начальником отдела маркетинга. Затем переехал в Новороссийск, где занял руководящие позиции в предприятиях, связанных с таможенной и промышленной сферами. С 2001 по 2014 год возглавлял ЗАО «Ростэк-Новороссийск». Неоднократно избирался депутатом городской Думы (четвертого, пятого и шестого созывов).

Екатерина Голубева