В Новороссийске избран председатель городской Думы VIII созыва
На первом заседании Думы города-героя Новороссийска VIII созыва депутаты избрали нового председателя — Андрея Антонова. Об этом сообщает газета «Новороссийский рабочий».
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Андрей Антонов стал единственной предложенной кандидатурой. В ходе тайного голосования он получил поддержку большинства парламентариев.
Господин Антонов родился в 1966 году в Махачкале. Окончил Дагестанский политехнический институт, затем Таганрогский радиотехнический университет.
В начале карьеры работал в институте физики Дагестанского филиала Академии наук СССР. Продолжил работу в военно-промышленном комплексе Минобороны СССР на Махачкалинском приборостроительном заводе начальником отдела маркетинга. Затем переехал в Новороссийск, где занял руководящие позиции в предприятиях, связанных с таможенной и промышленной сферами. С 2001 по 2014 год возглавлял ЗАО «Ростэк-Новороссийск». Неоднократно избирался депутатом городской Думы (четвертого, пятого и шестого созывов).