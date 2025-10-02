Андрей Антонов возглавил думу Новороссийска VIII созыва

В Новороссийске председателем городской думы VIII созыва назначен Андрей Антонов. Об этом пишет газета «Новороссийский рабочий».

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Андрей Антонов — депутат городской думы Новороссийска четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого созывов по одномандатному избирательному округу №6. Он родился 18 сентября 1966 года в Махачкале. В 1991 году окончил Дагестанский политехнический институт, в 2002 году — Таганрогский государственный радиотехнический университет. Депутат имеет квалификацию инженера и экономиста.

С 2008 по 2024 год Андрей Антонов возглавлял правление Новороссийской городской общественной организации «Верная линия». Член партии «Единая Россия» с 2004 года.

Председатель территориальной избирательной комиссии «Центральная» Александр Блинников во время заседания представил итоги прошедших выборов. К первому дню голосования были зарегистрированы 167 кандидатов. Семь человек получили отказ в регистрации, один утратил статус, 18 участников сняли свои кандидатуры. В выборах приняли участие 65,19% избирателей, зарегистрированных на территории муниципалитета.

По итогам голосования мандаты распределились следующим образом: «Единая Россия» — 29 депутатов, КПРФ — 1, ЛДПР — 1, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 1, «Новые люди» — 1, самовыдвиженцы — 2.

Алина Зорина