На Кубани в 2025 году потребность в кадрах сократилась на 22%

В Краснодарском крае к началу сентября 2025 года работодатели заявили в службу занятости более 76,8 тыс. вакансий, что на 22% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщается в данных Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В августе 2024 года в регионе было размещено 98,6 тыс. вакансий, а в июле 2025-го показатель оказался выше на 5%. Снижение потребности в кадрах отмечено как в годовом, так и в месячном сравнении.

В целом по Южному федеральному округу спрос компаний на работников упал на 28%, составив 175 тыс. человек. По России этот показатель снизился на 12% — до 1,8 млн вакансий. При этом в Ленинградской области число вакансий выросло в 2,3 раза, а в Северо-Западном федеральном округе — на 20%.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае до 2032 года дополнительная потребность в кадрах составит порядка 266,1 тыс. человек.

Анна Гречко