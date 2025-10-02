КС признал недопустимым изъятие жилья у добросовестных покупателей в Крыму

Конституционный суд РФ признал недопустимым изъятие недвижимости у граждан, добросовестно приобретших жилье в Крыму у иностранных владельцев, впоследствии включенных в перечень лиц, уличенных во враждебных действиях против России. Соответствующее постановление КС РФ №32-П/2025 опубликовано на официальном сайте суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ситуация возникла после включения в перечень имущества, принадлежавшего недружественным иностранным гражданам и организациям. Гражданка России Инна Кокойло в 2022 году приобрела квартиру в Ялте у иностранного гражданина, который на тот момент не подпадал под ограничения. Однако в 2023 году его имущество, включая квартиру, было изъято и зарегистрировано за Республикой Крым, что лишило заявительницу права собственности.

КС РФ указал, что прекращение права собственности добросовестного приобретателя исключительно на основании того, что имущество ранее принадлежало недружественному лицу, не имеет разумных и справедливых оснований. Суд отметил, что такая практика создает риск произвольного лишения жилья и противоречит конституционным гарантиям.

По мнению КС РФ, существующая возможность взыскания убытков с прежних владельцев не является эффективным способом защиты, поскольку в большинстве случаев взыскание невозможно. Суд подчеркнул, что органы власти обязаны учитывать фактические обстоятельства сделок и добросовестность граждан при принятии решений.

Анна Гречко