Абонентам T2 доступны скидки на сезонные абонементы и атрибутику ФК «Краснодар»

Российский оператор мобильной связи и футбольный клуб «Краснодар» запустили специальные предложения для болельщиков.

Фото: Пресс-служба Т2

В рамках программы лояльности «Больше» абоненты Т2 могут получить скидки при оформлении абонементов на домашние матчи команды, а также на покупку фирменной атрибутики «быков» в салонах связи оператора и официальных магазинах ФК.

T2 продолжает расширять список выгодных предложений, доступных клиентам компании в рамках программы лояльности «Больше». Объединившись с футбольным клубом «Краснодар», компания запустила специальные акции для болельщиков: теперь абонентам Т2 доступны скидки в размере 20% на оформление сезонных абонементов и покупку мерча в салонах связи оператора и официальных магазинах футбольного клуба.

Сезонные абонементы позволяют болельщикам быть ближе к команде и поддерживать клуб на всех домашних встречах, а фирменная атрибутика, доступная для приобретения в точках продаж, включает в себя широкий ассортимент: от игровой экипировки до стильных подарков и аксессуаров.

Клиенты T2 могут воспользоваться специальными предложениями в разделе программы лояльности «Больше». Для получения скидки на фирменную атрибутику необходимо предъявить промокод на кассе в салоне оператора или магазина футбольного клуба «Краснодар», а для оформления сезонного абонемента — активировать в личном кабинете болельщика команды.

Приобрести мерч «быков» со скидкой можно в салоне T2 в Краснодаре по адресу: ул. 40-летия Победы, 75, а также в фирменных магазинах футбольного клуба. Список салонов с клубной атрибутикой будет постепенно расширяться.

Запущенные акции стали продолжением сотрудничества между T2 и футбольным клубом «Краснодар», которое было подписано в июле 2025 года. В рамках соглашения стороны реализуют совместные инициативы, направленные на развитие спортивной культуры, поддержку болельщиков, а также создание дополнительных возможностей для комфорта жителей и гостей региона.

Так, Т2 в кратчайшие сроки обеспечила indoor-покрытие, работающее в настоящее время в тестовом режиме, на домашнем стадионе команды, а также усилила сеть вблизи парка «Краснодар». Оператор регулярно модернизирует оборудование и расширяет покрытие в близлежащих районах, чтобы абоненты могли пользоваться качественной голосовой связью и высокоскоростным интернетом во время пребывания в парке и на футбольной арене. Средняя скорость выхода в сеть в этой зоне превышает 115 Мбит/сек, что обеспечивает комфортное использование цифровых сервисов и просмотр трансляций в режиме онлайн.

Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» T2: «Партнерство с ФК "Краснодар" для нас — это возможность сделать каждый матч и каждую встречу с командой по-настоящему комфортной и запоминающейся для болельщиков. Мы предлагаем эксклюзивные скидки на мерч и сезонные абонементы, а также обеспечиваем качественную связь на стадионе и в парке "Краснодар", чтобы клиенты T2 могли полностью погрузиться в атмосферу игры, делиться эмоциями в режиме онлайн и пользоваться цифровыми сервисами без ограничений. Это не просто партнерство, а комплексный подход к поддержке болельщиков и развитию инфраструктуры, который создает дополнительный комфорт для жителей региона, среди которых много наших клиентов».

