Бюджетные расходы Сочи увеличат на 685 млн рублей

В Сочи увеличат бюджетные расходы на 685 млн руб. Об этом стало известно на внеочередной сессии городского собрания Сочи второго созыва, сообщает глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Такая возможность у нас появилась. Это мощный импульс для приоритетных проектов в образовании, культуре и дорожной инфраструктуре. Уверен, что каждый рубль будет работать на улучшение жизни сочинцев»,— заявил мэр.

Он также отметил, что с 2026 года школы Сочи смогут напрямую получать субсидии на организацию горячего питания для детей. По его словам, все принятые решения являются сугубо практическими, они позволят быстрее реагировать на важные вопросы горожан.

Алина Зорина