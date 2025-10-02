В Новороссийске пройдут учения ВМБ с боевой стрельбой
В акватории морского порта Новороссийск 3 октября с 10:00 до 13:00 пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.
Фото: «Ъ-Кубань»
По данным Минобороны, во время маневров будут отрабатываться действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В рамках сценария предусмотрено выполнение практических стрельб из артиллерийских установок с молов Военной гавани.
На время учений введут ограничения на движение маломерных судов и любых плавсредств, включая прогулочные и спортивные, а также использование надувных лодок, гидроциклов, виндсерфов, SUP-досок и аналогичных средств. Также не допускается проведение подводных работ и водолазных спусков, в том числе с берега.