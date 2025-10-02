Верховный суд Удмуртии ужесточил приговор бывшему адвокату Алексею Баринову

Верховный суд Удмуртии изменил приговор бывшему защитнику из Адвокатской палаты республики Алексею Баринову, увеличив срок лишения свободы до восьми лет, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Весной Первомайский райсуд Ижевска признал его виновным в мошенничестве (ст. 159 УК) и вымогательстве (ст. 163 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Предыдущая судебная инстанция установила, что Алексей Баринов с ноября 2020-го по сентябрь 2022 года, оказывая юридическую помощь клиентке, похитил у нее 1,8 млн руб. под предлогом передачи взяток должностным лицам. По данным суда, с ноября 2023-го по январь 2024 года адвокат вымогал у потерпевшей 15 млн руб. Подсудимый угрожал распространить сведения, которые могли причинить ущерб интересам клиентки. Тогда фигуранта признали виновным и назначили 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на два года.

Прокуратура, обращаясь в Верховный суд Удмуртии, среди прочего указала на чрезмерную мягкость наказания и просила его усилить. Сверх этого, надзорное ведомство просило об «отказе в удовлетворении гражданского иска в части имущественного ущерба и о конфискации данных средств». Осужденный согласился с доводами об отказе иска, в остальном полагал требования прокуратуры необоснованными. Подсудимый и его адвокат в указывали на нарушения процессуального и уголовного закона, а также на неправомерное удовлетворение исковых требований потерпевшей.

Верховный суд ввел в квалификацию мошенничества (ч.3 ст. 159 УК) осужденного новый признак — совершение этих преступлений путем обмана. Кроме того, было исключено применение статьи о назначении более мягкого наказания (ст. 64 УК) по вымогательству (ст. 163 УК). Таким образом, срок лишения свободы был увеличен до восьми лет.