Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске появился мусоровоз для раздельного сбора пластика

В Новороссийске начал работать специализированный мусоровоз для сбора пластика из желтых баков и оранжевых сеток. Об этом сообщает «Южный региональный оператор» в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По статистике, доля пластика в общем объеме ТКО составляет уже более 15%. Его накопление в природе становится причиной серьезных экологических проблем и глобальных изменений климата. А раздельный сбор позволяет отправлять на переработку значительный объем пластика»,— отметили в ЮРО.

Экипаж полимеровоза отмечает, что в контейнерах часто оказываются неперерабатываемые материалы и пищевые отходы. В таких случаях их вывозят обычные мусоровозы на полигон.

В мэрии города призывают жителей к ответственному подходу к сортировке отходов, поскольку раздельный сбор помогает направлять на переработку значительные объемы пластика и способствует формированию экологической ответственности общества.

Екатерина Голубева

Новости компаний Все