Около 500 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи

На въезде на Крымский мост со стороны Керчи в очереди на ручной досмотр скопилось около 500 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале, посвященном ситуации на подходах к мосту.

По данным на 15:00 мск, время ожидания составляет порядка двух часов. Со стороны Тамани очереди на проезд отсутствуют.

Автомобилистам рекомендуют планировать поездку заранее, учитывая сезонные и предпраздничные периоды увеличения интенсивности движения.

Анна Гречко