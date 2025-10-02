Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Около 500 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи

На въезде на Крымский мост со стороны Керчи в очереди на ручной досмотр скопилось около 500 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале, посвященном ситуации на подходах к мосту.

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

По данным на 15:00 мск, время ожидания составляет порядка двух часов. Со стороны Тамани очереди на проезд отсутствуют.

Автомобилистам рекомендуют планировать поездку заранее, учитывая сезонные и предпраздничные периоды увеличения интенсивности движения.

Анна Гречко

