Житель Новороссийска украл со счета коллеги более 100 тысяч рублей

В УМВД по Новороссийску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) в отношении 52-летнего местного жителя, подозреваемого в краже денежных средств со счета своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.

Потерпевший обратился в отдел после того, как через мобильное приложение банка обнаружил списание более 100 тыс. руб. Следствие установило, что подозреваемый тайно взял карту коллеги с рабочего стола, используя известный ему пин-код, и снял средства в банкомате.

Деньги были потрачены на личные нужды. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Екатерина Голубева