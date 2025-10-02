WSJ: Трамп принуждает вузы США поддерживать его идеи в обмен на финансирование

Администрация Дональда Трампа разослала в ряд университетов список требований, которые вузы должны выполнять, если хотят получить привилегированный доступ к госфинансированию. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), в распоряжении которой оказался документ.

Циркуляр состоит из десяти пунктов и называется «Соглашение об обеспечении высоких стандартов обучения в высших учебных заведениях». Среди требований: запрет на отбор кандидатов на работу на основании расы или пола, заморозка платы за обучение на пять лет, введение ограничения доли зарубежных студентов в 15% от их общего числа, обеспечение активного обмена идеями, но при этом запрет на выражение политических взглядов и обеспечение защиты сотрудников и учащихся, придерживающихся консервативных идей.

Старший советник по специальным проектам в Белом доме Мэй Мэйлман заявила, что университеты, которые согласятся подписаться под этим списком требований, только выиграют от этого, в том числе финансово. «Мы надеемся, что многие школы поймут, что это в высшей степени разумно»,— цитирует советницу WSJ.

Конфликт между администрацией США и престижными университетами длится уже несколько месяцев. Ранее власти угрожали вузам лишением федерального финансирования. Причиной конфликта стали разногласия по вопросам пропалестинских протестов, антисемитизма в кампусах и политики многообразия.

Накануне Дональд Трамп заявил, что его администрация близка к подписанию соглашения с Гарвардским университетом, по условиям которого вуз выплатит около $500 млн.

Кирилл Сарханянц