В Майкопе 14 женщин осуждены за мошенничество с материнским капиталом

Майкопский городской суд вынес приговор 14 жительницам Адыгеи, Краснодарского края и Ростовской области, признав их виновными в мошенничестве с материнским капиталом на сумму свыше 8,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с января 2022 по март 2023 года две жительницы республики организовали схему с привлечением 12 женщин, согласившихся за вознаграждение оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей.

Подложные документы направлялись в ЗАГС, после чего на основании выданных свидетельств обвиняемые получали незаконные выплаты. Ущерб государству составил более 8,5 млн руб.

Суд назначил трем подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от двух до семи лет в колонии общего режима, остальные получили исправительные работы на срок от полутора до двух лет с удержанием 10% заработка в доход государства. По иску прокуратуры с осужденных взыскан ущерб в пользу государства.

Вячеслав Рыжков