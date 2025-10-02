Цена бензина марки АИ-92 в Удмуртии выросла до 58,3 рублей за прошлую неделю

Средняя цена бензина марки АИ-92 в Удмуртии выросла за прошлую неделю до 58,3 руб. за 1 л, сообщили в Удмуртстате. Прирост составил 39 коп. Топливо марки АИ-95 подорожало на ту же сумму, достигнув 62,9 руб. за 1 л.

Средняя стоимость 1 л бензина марки АИ-98 и выше достигла 87,41 руб. За указанный период его стоимость увеличилась на 25 коп. Цена дизельного топлива — 70,49 руб. за 1 л, что на 21 коп. больше, чем неделей ранее.