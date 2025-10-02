На Кубани создали девять особо охраняемых природных территорий

Девять особо охраняемых природных территорий регионального значения создали в Краснодарском крае. Всего на Кубани 354 региональных ООПТ. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Общая площадь новых территорий составляет более 2,3 тыс. га. Они расположены в Анапе, Абинском, Кущевском и Щербиновском районах, а также в Туапсинском муниципальном округе.

«Планомерно, год за годом мы расширяем ареал заповедных зон, создавая особо охраняемые территории. В современных условиях только так можем сохранить уникальную природу Кубани, редкие виды растений и животных для будущих поколений»,— заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона подписал указ о создании памятников природы в Кущевском и Щербиновском районах — это Урочище Алексеевское, Новомихайловское, Шевченко, Картушина балка, Шкуринские балки реки Ея и Николаевские поды. В Туапсинском муниципальном округе появилась особо охраняемая природная территория регионального значения — Гора Школьная. Там сохранились лесные массивы, где растут грабы и дубы, а также редкие растения, занесенные в Красную книгу. Среди них есть особо ценная популяция орхидей.

В Абинском районе получили особый статус гора Шизе и хребет Грузинка. Это крупный массив, где произрастает средиземноморская флора, включая вековые леса и редкие виды растений и животных. В Анапе памятником природы стал «Бужорский лес», известный своей популяцией подснежников, занесенных в Красную книгу России. Там также можно встретить широколиственные леса.

Алина Зорина