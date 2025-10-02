В Анапе памятником природы стал «Бужорский лес»

В Анапе памятником природы стал «Бужоркий лес». Всего на Кубани создано девять новых особо охраняемых природных территорий регионального значения общей площадью более 2370 гектаров. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Памятником природы стал "Бужорский лес" в Анапе, известный популяцией подснежников, внесенных в Красную книгу России. Там же расположены широколиственные леса», — заявил господин Кондратьев.

Территории расположены в Анапе, Абинском, Кущевском и Щербиновском районах, а также в Туапсинском округе.

«Планомерно, год за годом мы расширяем ареал заповедных зон, создавая особо охраняемые территории. В современных условия только так можем сохранить уникальную природу Кубани, редкие виды растений и животных для будущих поколений», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Сейчас в Краснодарском крае насчитывается 354 региональных ООПТ.

Екатерина Голубева