В Астрахани грузовик въехал в толпу на Островского и Кирова

В Астрахани в результате ДТП получили травмы два несовершеннолетних пешехода. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

Авария произошла на перекрестке улиц Николая Островского и Кирова. Судя по опубликованным в сети видео, грузовик ехал в потоке на зеленый свет через перекресток. Там же белая «Лада» сворачивала на лево и не уступила «Газели» дорогу. Водитель грузовика в последний момент попытался уйти от столкновения и на скорости въехал в стоящих на светофоре пешеходов. В результате происшествия в детскую областную больницу увезли 14-летнюю девочку с ушибами и подозрением на травму позвоночника.

В региональном минздраве отметили, что еще одна пострадавшая, которой оказалась 17-летняя девушка, отказалась от госпитализации. Информация о ней поступила в поликлинику по месту жительства.

Павел Фролов