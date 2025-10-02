В Энгельсе закрыли ресторан корейской кухни после отравления 17 человек

В Энгельсе Саратовской области судебные приставы на 17 суток приостановили деятельность ресторана корейской кухни. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

Основанием для принятия судом соответствующего решения стало эпидемиологическое расследование. Так, специалисты установили, что 17 посетителей этого заведения подхватили кишечную инфекцию.

Проверка Роспотребнадзора показала нарушения санитарно-эпидемиологических требований в ресторане корейской кухни. Речь идет, в частности, об отсутствии маркировок, товаросопроводительных документов, осмотров сотрудников.

ИП привлекли к административной ответственности. Приставы опечатали двери заведения.

Павел Фролов