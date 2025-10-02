Владимир Фирсов в третий раз стал омбудсменом Курской области

Депутаты курской облдумы 2 октября единогласно проголосовали за третье назначения Владимира Фирсова на пост уполномоченного по правам человека в регионе. Омбудсмен уже принес присягу, следует из сообщения пресс-службы парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов

Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Курской области Уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов

Владимир Фирсов родился 17 апреля 1959 года в Курской области. В 1988 году получил юридическое образование в Академии МВД СССР. Проходил службу в органах внутренних дел Курской области, достигнув звания полковника милиции. После завершения службы в 2005 году работал в энергетической отрасли, занимая руководящие должности в местных энергетических компаниях. С 2012 по 2015 год являлся депутатом Курского городского Собрания. Впервые был назначен на должность уполномоченного по правам человека в Курской области 18 июня 2015 года.

На прошлой неделе Виктория Мовчан была назначена первым замглавы администрации Ракитянского района Белгородской области.

Ульяна Ларионова