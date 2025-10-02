В Саратове представитель фирмы пойдет под суд за коммерческий подкуп

Ленинский районный суд Саратова рассмотрит в отношении 27-летней местной жительницы, представителя организации, реализующей алкогольную и табачную продукцию в сетевых магазинах, уголовное дело о коммерческом подкупе (п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, 14 ноября прошлого года фигурантка передала 15 тыс. руб. работнику Саратовской региональной общественной организации по защите прав потребителей в сфере торговли и оказания услуг. За эти деньги последнему предстояло добиться ненаправления материала по факту незаконной продажи в магазине алкоголя несовершеннолетнему.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов