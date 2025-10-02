Анапа заняла 22% бронирований продаж на курортах Кубани

Доля Анапы в бронированиях на осень составила 22%, что делает курорт вторым по популярности после Сочи (53%). Об этом сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные компании «Алеан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Оживление спроса эксперты связывают со скидками и акциями от отелей.

Коммерческий директор «Мультитур» Евгения Кизей отметила, что в ряде случаев осенняя загрузка превышает летнюю, активно бронируются новогодние заезды.

По словам эксперта, Анапа входит в топ-3 по заездам на период новогодних каникул после Сочи и Подмосковья. Среди факторов популярности — сбалансированная ценовая политика и развитая инфраструктура гостиниц, в том числе детская.

Однако текущие объемы бронирований остаются на 45% ниже осенних показателей 2024 года, уточнила коммерческий директор «Алеан» Оксана Булах.

Наибольший спрос сохраняется на отели с концепцией «все включено» и санатории.

Стоимость туров остается на уровне прошлого года: 10 дней с лечением в октябре — от 44,1 тыс. руб. на двоих, неделя «все включено» — от 80,8 тыс. руб.

Краснодарский край удерживает лидирующие позиции среди регионов России по туристической привлекательности, при этом популярность демонстрируют также Геленджик, Сириус, Красная Поляна и Архыз.

Анна Гречко