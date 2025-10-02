Анапа вошла в топ-3 новогодних направлений, но спрос пока ниже уровня 2024 года

Доля Анапы в осенних бронированиях Краснодарского края достигла 22%, сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные компании «Алеан». Лидером остается Сочи с 53%. Рост интереса эксперты связывают со скидками и акциями отелей.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным «Мультитур», в ряде объектов осенняя загрузка превысила летние показатели. Уже активно бронируются новогодние туры: Анапа стабильно входит в тройку популярных направлений на праздники — после Сочи и Подмосковья.

Среди факторов высокого спроса — более гибкая ценовая политика отелей по сравнению с прошлым годом, развитая инфраструктура, а также акции вроде «третья ночь в подарок». В то же время общий объем бронирований в Анапе на 45% ниже уровня осени 2024 года. Основная причина — закрытие пляжей, что ударило по летнему сезону и повлияло на дальнейший спрос, отмечают в «Алеан». Наиболее востребованными остаются отели с концепцией all inclusive и санатории.

Стоимость туров пока держится на уровне прошлого года: десятидневная программа с лечением в октябре — от 44,1 тыс. руб. на двоих, неделя «все включено» — от 80,8 тыс. руб.

Екатерина Голубева