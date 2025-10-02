Прокуратура добилась восстановления прав работников МБУ МО г. Вольск «Дорожник»

В Саратовской области восстановили права работников на безопасные условия труда после личного вмешательства прокурора региона Сергея Филипенко. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку деятельности МБУ МО г. Вольск «Дорожник» по обращению одного из его сотрудников. Выяснилось, что работников учреждения допускают к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательного периодического медосмотра. Речь идет о водителях, машинистах, электрогазосварщике и слесаре по ремонту автомобилей.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление руководителю МБУ МО г. Вольск «Дорожник». В итоге нарушения устранили, должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов