Главе СКР доложат по делу о нерасселении аварийного общежития в Саратове

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного общежития в Саратове. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Жительница Саратова в обращении к силовому ведомству ранее рассказала, что двухэтажное здание общежития на улице 4-й Дачной построено в 1940 году, в нем разрушаются несущие конструкции, изношены коммуникационные системы. Дом признали аварийным в 2021 году, но жильцов до сих пор не обеспечили благоустроенным жильем или не предоставили денежную компенсацию. Граждане обращались в компетентные органы, но безрезультатно.

По данному факту следственные органы регионального подразделения СКР возбудили уголовное дело. Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит господину Бастрыкину о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов