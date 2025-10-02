В Новороссийске подготовят программу модернизации остановок

Власти Новороссийска обсуждают проект обновления остановочных комплексов. На территории города насчитывается 451 павильон, из них 400 — муниципальные, 51 — федеральные и краевые. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«Сейчас необходимо продумать детальную стратегию модернизации. Для реализации этой задачи поручил управлению транспорта, архитектуры и градостроительства, совместно с финансовым блоком разработать соответствующую трехлетнюю программу, которая начнется с центральных гостевых улиц и постепенно охватит отдалённые районы города» — заявил господин Кравченко.

По данным администрации, 190 объектов находятся на балансе МКУ «УРРАД», еще 71 числится как неучтенные. При этом 52 павильона не требуют замены, 60 остановочных пунктов вовсе не оборудованы навесами, а 47 совмещены с торговыми объектами.

На совещании были представлены варианты дизайна новых комплексов. Ожидается, что они будут соответствовать архитектурной среде города, оснащены системой видеонаблюдения и отражать статус Новороссийска как города-героя. Первые новые остановки планируют установить в 2026 году.

Екатерина Голубева