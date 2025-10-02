Саратовский суд поместил в СИЗО обвиняемого в убийстве Генерала Москалика

Фрунзенский районный суд Саратова продлил арест фигуранту дела об убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика до января, сообщили в пресс-службе суда. Мера пресечения продлена на три месяца, всего срок ареста составит пять месяцев.

Напомним, ФСБ задержала гражданина России 1976 года рождения, причастного к доставке самодельного взрывного устройства в Московский регион. Взрыв в Балашихе 25 апреля 2025 года привел к гибели Ярослава Москалика, заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России.

Следствие установило, что в июле 2023 года фигурант через WhatsApp связался с представителем украинских спецслужб и согласился на сотрудничество за вознаграждение. Он передавал данные о военнослужащих, сотрудниках оборонных предприятий и объектах инфраструктуры Саратовской области. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о пособничестве в теракте и незаконном сбыте взрывчатых веществ.

Нина Шевченко