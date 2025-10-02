В Ленобласти более 500 человек вторые сутки живут в квартирах без воды, света и отопления

В поселке Тарасово Выборгского района Ленинградской области более 500 человек живут в квартирах с отключенными водой, светом и отоплением. По информации источника 78.ru, администрация бездействует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В связи с повреждением линии ЛОЭСК (электричество) произошло отключение теплоэнергии (котельных) и воды. Подвоз воды организован. Как только повреждение устранят, то появятся и теплоэнергия, и вода. ЛОЭСК вовсю работает», — заявили изданию в пресс-службе администрации Выборгского района.

По данным Леноблводоканала, которые привели районные чиновники, воды нет на улицах имени Панфилова, Лесной Переулок и Школьной, а также в частном секторе поселка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Отрадном отключали водоснабжение из-за утечки.

Артемий Чулков