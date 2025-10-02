Жительница Ртищево задушила свою мать, ее ждет суд

Саратовский областной суд рассмотрит в отношении 26-летней жительницы Ртищево уголовное дело об убийстве беспомощной женщины (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, днем 14 февраля этого года нетрезвая фигурантка в своей квартире на почве личных неприязненных отношений избила свою мать, а затем задушила. 49-летняя женщина скончалась на месте.

Фигурантка знала, что мать не будет сопротивляться, так как в связи с заболеванием была лежачей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов